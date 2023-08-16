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Оформлювали групи інвалідності на рідних ухилянтів: викрито посадовця ДСНС та його спільника

Оформлювали групи інвалідності на рідних ухилянтів: викрито посадовця ДСНС та його спільника

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Заступник начальника ГУ ДСНС у Кіровоградській області разом зі своїм братом організував схему ухилення військовозобов’язаних чоловіків від мобілізації за допомогою оформлення групи інвалідності на рідних ухилянтів. За це вони вимагали 8 тис. доларів, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН

Деталі

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника одного з районних управлінь ГУ ДСНС у Кіровоградській області та його спільнику за фактом зловживання впливом.

За даними слідства, підозрюваний організував схему ухилення військовозобов’язаних чоловіків від мобілізації. Особливість її була у тому, що він «допомагав» оформити групу інвалідності на членів родини ухилянта. Ціна такої «послуги» – 8 тис доларів.

Посадовець обіцяв вплинути на рішення "своїх" лікарів, щоб вони виписали групи інвалідності близьким родичам військовозобов’язаних чоловіків. Ці групи інвалідності стали б підставою для уникнення мобілізаційного процесу.

До протиправної діяльності підозрюваний залучив брата, через якого передавалися кошти.

Обох чоловіків затримали після передачі ухилянтом першої частини неправомірної вигоди – 5 тис доларів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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