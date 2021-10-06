Офіційно: меру Одеси Труханову повідомили нову підозру

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“Прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи, меру Одеси та ще трьом посадовцям Одеської міської ради”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що дії осіб кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

У САП зазначають, що загалом слідство встановило причетність до схеми 16 осіб.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2019 років вказані особи розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для її подальшої забудови. Внаслідок незаконних дій за вказаний період шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га перейшло у приватну власність, додали у САП. Окрім того, з місцевого бюджету незаконно витрачено 131 млн гривень, вказують у прокуратурі.

“Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн гривень”, — інформують в САП.

Раніше

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомляла, що підписала підозру меру Одеси Труханову, а загалом - 5 особам.

Нагадаємо

Це не перша справа, у якій фігурував Труханов. Раніше повідомлялося про справу заволодіння мільйонами гривень з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.

14 лютого 2018 року у міжнародному аеропорту “Бориспіль” був затриманий співробітниками прикордонної служби за дорученням НАБУ міський голова Одеси Геннадій Труханов. Йому вручили повідомлення про підозру.

Колегія суддів Малиновського районного суду Одеси визнала невинуватим мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих у заволодінні 92 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок меру Одеси Геннадію Труханову та його спільникам у справі щодо розкрадання 92 млн грн під час закупівлі міською радою будівель заводу “Краян”. Було призначено новий розгляд справи у ВАКС.

Також минулого року трьом посадовцям Одеської міської ради та засновнику приватної компанії було повідомлено про підозру у незаконному заволодінні 131 млн гривень.