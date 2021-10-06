Генпрокурор підписала підозру меру Одеси Труханову

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“На моїй пам’яті, мало не вперше слідству вдалося кваліфіковано задокументувати протиправну діяльність таких різношерстих людей: від градоначальника та експрокурора області і до, здавалося б, звичайного бізнесмена, який вміло нарядив всіх цих героїв у різні одежинки і "крутив“ ними, як хотів, прямо як на виставі в театрі юного глядача.

Ми усвідомлюємо, що винними цих людей може назвати тільки суд, а сьогодні їх статус — підозрювані. Версія, викладена вище, належить органу слідства і прокурорам, але ми в ці тези віримо і зробимо все можливе, щоби довести правду у суді”, — зазначила вона.

На переконання Офісу Генпрокурора, вказані особи були причетні до цілої низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

“Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану — кримінально карані діяння.

Загалом, згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн. Наголошу, що ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на існування інших важливих обставин, які ретельно опрацьовуються детективами і прокурорами.

У нас ніколи не було сумнівів у тому, що такі складні злочинні механізми можуть працювати як годинник лише тоді, коли в когось вистачило нахабства і, напевно, сміливості вибудувати абсолютно чітку ієрархічну модель, де у кожного своя роль, своя функція, до дрібниць зрозумілі компетенції, а на троні — ватажок, який вміло смикає за потрібні ниточки в потрібний час”, — зазначила Венедіктова.

За її словами, правоохоронці проаналізували колосальний масив даних, отриманих в ході слідчих дій: телефонні перемовини, дані з комп’ютерів, інформація, законно отримана з електронних поштових скриньок.

“Вірю, що прокурори будуть в змозі представити свою позицію в суді професійно і компетентно”, — наголосила Венедіктова.