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Генпрокурор подписала подозрение мэру Одессы Труханову

Генпрокурор подписала подозрение мэру Одессы Труханову

Киев  •  УНН

 • 13144 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Подозреваемыми стали мэр Одессы, ряд городских чиновников и один известный одессит. В общем, как сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова, она подписала 5 подозрений, передает УНН.

Цитата:

"На моей памяти, едва ли не впервые следствию удалось квалифицированно задокументировать противоправную деятельность таких разношерстных людей от градоначальника и экс-прокурора области и до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и "крутил" ими, как хотел, прямо как на спектакле в театре юного зрителя.

Мы осознаем, что виновными этих людей может назвать только суд, а сегодня их статус - подозреваемые. Версия, изложенная выше, принадлежит органу следствия и прокурорам, но мы в эти тезисы верим и сделаем все возможное, чтобы доказать правду в суде", - отметила она.

По убеждению Офиса Генпрокурора, указанные лица были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния.

В целом, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн. Отмечу, что эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд, несмотря на существование других важных обстоятельств, которые тщательно обрабатываются детективами и прокурорами.

У нас никогда не было сомнений в том, что такие сложные преступные механизмы могут работать как часы только тогда, когда у кого-то хватило наглости и, наверное, смелости выстроить абсолютно четкую иерархическую модель, где у каждого своя роль, своя функция, до мелочей понятные компетенции, а на троне - вожак, который умело дергает за нужные ниточки в нужное время", - отметила Венедиктова.

По ее словам, правоохранители проанализировали колоссальный массив данных, полученных в ходе следственных действий: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, законно полученная с электронных почтовых ящиков.

"Верю, что прокуроры будут в состоянии представить свою позицию в суде профессионально и компетентно", - отметила Венедиктова.

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