Труханова затримали в аеропорту "Бориспіль" і вручили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні у міжнародному аеропорту “Бориспіль” був затриманий співробітниками прикордонної служби за дорученням НАБУ міський голова Одеси Геннадій Труханов. йому вручили повідомлення про підозру. Про це повідомив УНН речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.
“Сьогодні прикордонники відносно даного громадянина виконали доручення одного з правоохоронних органів. Проінформували ініціатора, після чого представники НАБУ приїхали у вручили йому підозру”, — сказав речник Держприкордонслужби.
Також УНН вдалося підтвердити цю інформацію в правоохоронному антикорупційному органі.
Раніше стало відомо, що Труханова затримали в аеропорту "Бориспіль".
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України підозрює мера Одеси Геннадія Труханова та ще 6 посадовців міськради у розтраті коштів міського бюджету та повідомила про підозру, а також затримала трьох осіб.