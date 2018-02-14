Труханова задержали в аэропорту "Борисполь" и вручили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня в международном аэропорту "Борисполь" был задержан сотрудниками пограничной службы по поручению НАБУ мэр Одессы Геннадий Труханов. Ему вручили уведомление о подозрении. Об этом сообщил УНН спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"Сегодня пограничники относительно данного гражданина выполнили поручение одного из правоохранительных органов. Проинформировали инициатора, после чего представители НАБУ приехали в вручили ему подозрение", - сказал представитель Госпогранслужбы.
Также УНН удалось подтвердить эту информацию в правоохранительном антикоррупционном органе.
Ранее стало известно, что Труханова задержали в аэропорту "Борисполь".
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 6 должностных лиц горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщила о подозрении, а также задержала трех человек.