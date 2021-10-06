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Официально: мэру Одессы Труханову сообщили новое подозрение

Официально: мэру Одессы Труханову сообщили новое подозрение

Киев  •  УНН

 • 24563 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, незаконно завладевшей активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовавшей незаконно полученные доходы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальную информацию САП и НАБУ.

Цитата:

"Прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, незаконно завладевшей активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовавшей незаконно полученные доходы, мэру Одессы и еще трем чиновникам Одесского городского совета", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что действия лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В САП отмечают, что в целом следствие установило причастность к схеме 16 человек.

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2016-2019 годов указанные лица разработали преступную схему завладения средствами местного бюджета и земельными участками для их дальнейшей застройки. В результате незаконных действий за указанный период шесть земельных участков общей площадью 15,9 га перешло в частную собственность, добавили в САП. Кроме того, из местного бюджета незаконно потрачено 131 млн гривен, указывают в прокуратуре.

"Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн гривен", - информируют в САП.

Ранее

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что подписала подозрение мэру Одессы Труханову, а в целом - 5 лицам.

Напомним

Это не первое дело, в котором фигурировал Труханов. Ранее сообщалось о деле завладения миллионами гривен из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

14 февраля 2018 года в международном аэропорту "Борисполь" был задержан сотрудниками пограничной службы по поручению НАБУ мэр Одессы Геннадий Труханов. Ему вручили уведомление о подозрении.

Коллегия судей Малиновского районного суда Одессы признала невиновным мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных в завладении 92 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор мэру Одессы Геннадия Труханову и его сообщникам по делу о хищении 92 млн грн при закупке городским советом зданий завода "Краян". Было назначено новое рассмотрение дела в ВАКС.

Также в прошлом году трем должностным лицам Одесского городского совета и основателю частной компании было сообщено о подозрении в незаконном завладении 131 млн гривен.

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