Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,37 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,37 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.374900 грн за долар;
32.059400 грн за євро;
0.358950 грн за російський рубль;
38.253600 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 24 січня курс всіх валют впав, долара — зріс.