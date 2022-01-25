Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,37 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.374900 грн за долар;

32.059400 грн за євро;

0.358950 грн за російський рубль;

38.253600 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 24 січня курс всіх валют впав, долара — зріс.