Официальный курс гривны установлен на уровне 28,37 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,37 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.374900 грн за доллар;
32.059400 грн за евро;
0.358950 грн за российский рубль;
38.253600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 января курс всех валют упал, доллара — вырос.