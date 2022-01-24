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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 4149 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 07:07 • 179969 перегляди

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2 квітня, 06:08 • 140995 перегляди

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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182242 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,31 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,31 грн/долар

Київ • УНН

 • 15384 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,31 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.318100 грн за долар;

32.109900 грн за євро;

0.370840 грн за російський рубль;

38.426200 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 23 січня курс всіх валют впав, рубля — зріс.

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