Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,31 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.318100 грн за долар;

32.109900 грн за євро;

0.370840 грн за російський рубль;

38.426200 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 23 січня курс всіх валют впав, рубля — зріс.