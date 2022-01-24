Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,31 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,31 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.318100 грн за долар;
32.109900 грн за євро;
0.370840 грн за російський рубль;
38.426200 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 23 січня курс всіх валют впав, рубля — зріс.