Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,31 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.318000 грн за долар;

31.887500 грн за євро;

0.369480 грн за російський рубль;

38.172700 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 1 лютого курс долара і фунта впав, євро та рубля зріс:

-0.137 грн за долар;

+0.141 грн за євро;

+0.003 грн за російський рубль;

-0.010 грн за фунт стерлінгів.