Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,31 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,31 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.318000 грн за долар;
31.887500 грн за євро;
0.369480 грн за російський рубль;
38.172700 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 1 лютого курс долара і фунта впав, євро та рубля зріс:
-0.137 грн за долар;
+0.141 грн за євро;
+0.003 грн за російський рубль;
-0.010 грн за фунт стерлінгів.