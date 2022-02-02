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15 марта, 19:03 • 104205 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137721 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120162 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113916 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102963 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100506 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89073 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121496 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,31 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,31 грн/доллар

Киев • УНН

 • 21508 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,31 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.318000 грн за доллар;

31.887500 грн за евро;

0.369480 грн за российский рубль;

38.172700 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 1 февраля курс доллара и фунта упал, евро и рубля вырос:

-0.137 грн за доллар;

+0.141 грн за евро;

+0.003 грн за российский рубль;

-0.010 грн за фунт стерлингов.

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