Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,18 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На 30 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,18 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.183000 грн за долар;
30.902700 грн за євро;
0.357830 грн за російський рубль;
34.497400 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 29 березня курс усіх валют зріс, крім рубля, який знизився.