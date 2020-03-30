Официальный курс гривны установлен на уровне 28,18 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На 30 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,18 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.183000 грн за доллар;
30.902700 грн за евро;
0.357830 грн за российский рубль;
34.497400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 марта курс всех валют вырос, кроме рубля, который снизился.