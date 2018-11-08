Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 листопада встановлені на такому рівні:
27.896958 грн за долар;
32.045236 грн за євро;
0.422090 грн за російський рубль;
36.663771 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 7 листопада курс долара та рубля — знизився, євро та фунту стерлінгів — зріс.