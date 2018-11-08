Официальный курс гривны установлен на уровне 27,89 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,89 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 ноября установлены на таком уровне:
27.896958 грн за доллар;
32.045236 грн за евро;
0.422090 грн за российский рубль;
36.663771 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 ноября курс доллара и рубля - снизился, евро и фунту стерлингов - вырос.