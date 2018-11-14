Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,83 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,83 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 15 листопада встановлені на такому рівні:
27.839406 грн за долар;
31.447393 грн за євро;
0.409420 грн за російський рубль;
36.126497 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 14 листопада курс євро — зріс, курс інших валют — знизився.