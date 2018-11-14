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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,83 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,83 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 15 листопада встановлені на такому рівні:

27.839406 грн за долар;

31.447393 грн за євро;

0.409420 грн за російський рубль;

36.126497 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 14 листопада курс євро — зріс, курс інших валют — знизився.

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