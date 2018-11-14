Официальный курс гривны установлен на уровне 27,83 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,83 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют На 15 ноября установлены на таком уровне:
27.839406 грн за доллар;
31.447393 грн за евро;
0.409420 грн за российский рубль;
36.126497 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 ноября курс евро — вырос, курс других валют — снизился.