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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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21 березня, 16:46 • 219266 перегляди

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21 березня, 12:30 • 191165 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,77 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. На 30 січня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,77 грн/долар, передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 січня встановлені на такому рівні:

  • 27,772064 грн за долар;
  • 31,721252 грн за євро;
  • 0,418620 грн за російський рубль;
  • 36,572608 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 29 січня, курс усіх валют, окрім фунта стерлінгів (курс якого зріс), впав.

Українські Національні Новини

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