Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,77 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На 30 січня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,77 грн/долар, передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 січня встановлені на такому рівні:
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- 27,772064 грн за долар;
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- 31,721252 грн за євро;
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- 0,418620 грн за російський рубль;
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- 36,572608 грн за фунт стерлінгів.
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Порівняно з 29 січня, курс усіх валют, окрім фунта стерлінгів (курс якого зріс), впав.