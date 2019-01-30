Официальный курс гривны установлен на уровне 27,77 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. На 30 января 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,77 грн/доллар, передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 января установлены на таком уровне:
-
- 27,772064 грн за доллар;
-
- 31,721252 грн за евро;
-
- 0,418620 грн за российский рубль;
-
- 36,572608 грн за фунт стерлингов.
-
По сравнению с 29 января, курс всех валют, кроме фунта стерлингов (курс которого вырос), упал.