Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,79 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На 29 січня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,79 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 29 січня встановлені на такому рівні:
27.790097 грн за долар;
31.730733 грн за євро;
0.421510 грн за російський рубль;
36.519120 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 28 січня курс усіх валют, окрім долара (курс якого впав), зріс.