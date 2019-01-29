Официальный курс гривны установлен на уровне 27,79 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. На 29 января 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,79 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 января установлены на таком уровне:
27.790097 грн за доллар;
31.730733 грн за евро;
0.421510 грн за российский рубль;
36.519120 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 января курс всех валют, кроме доллара (курс которого упал), вырос.