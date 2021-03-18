Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,69 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.697800 грн за долар;

32.985300 грн за євро;

0.375930 грн за російський рубль;

38.515200 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 17 березня курс усіх зазначених валют зріс, окрім рубля, курс якого - впав.