Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,69 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Станом на 18 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,69 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.697800 грн за долар;
32.985300 грн за євро;
0.375930 грн за російський рубль;
38.515200 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 17 березня курс усіх зазначених валют зріс, окрім рубля, курс якого - впав.