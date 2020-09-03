Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,64 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На 3 вересня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,64 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.6428 грн за долар;
32.7996 грн за євро;
0.37254 грн за російський рубль;
36.9059 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 вересня курс зазначених валют впав, окрім долара.