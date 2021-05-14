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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,62 грн/долар

Київ • УНН

 • 17867 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Станом на 14 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,62 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,62 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.627300 грн за долар;

33.373800 грн за євро;

0.371730 грн за російський рубль;

38.762500 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 13 травня курс всіх валют впав.

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