Официальный курс гривны установлен на уровне 27,62 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По состоянию на 14 мая 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,62 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.627300 грн за доллар;
33.373800 грн за евро;
0.371730 грн за российский рубль;
38.762500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 мая курс всех валют упал.