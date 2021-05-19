Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,44 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.436800 грн за долар;

33.531900 грн за євро;

0.372130 грн за російський рубль;

38.967100 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 18 травня курс всіх валют зріс, окрім долара, курс якого зріс.