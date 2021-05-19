Официальный курс гривны установлен на уровне 27,44 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. По состоянию на 19 мая 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,44 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.436800 грн за доллар;
33.531900 грн за евро;
0.372130 грн за российский рубль;
38.967100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 мая курс всех валют вырос, кроме доллара, курс которого вырос.