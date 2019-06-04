Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,95 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. На 4 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,95 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 4 червня встановлені на такому рівні:
26.954834 грн за долар;
30.148982 грн за євро;
0.411180 грн за російський рубль;
34.021284 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 3 червня курс усіх валют — зріс.