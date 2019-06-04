Официальный курс гривны установлен на уровне 26,95 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. На 4 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,95 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 июня установлены на таком уровне:
26.954834 грн за доллар;
30.148982 грн за евро;
0.411180 грн за российский рубль;
34.021284 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 июня курс всех валют — вырос.