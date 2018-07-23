Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,44 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,44 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 23 липня встановлені на такому рівні:
26.446104 грн за долар;
30.862603 грн за євро;
0.416550 грн за російський рубль;
34.504560 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 22 липня курс євро та фунту стерлінгів — зріс, курс долара та російського рубля, навпаки — знизився.