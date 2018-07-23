Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,44 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 23 липня встановлені на такому рівні:

26.446104 грн за долар;

30.862603 грн за євро;

0.416550 грн за російський рубль;

34.504560 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 22 липня курс євро та фунту стерлінгів — зріс, курс долара та російського рубля, навпаки — знизився.