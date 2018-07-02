Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,32 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26.32 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 2 липня встановлені на такому рівні:
26.327494 грн за долар;
30.582017 грн за євро;
0.417000 грн за російський рубль;
34.684106 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 1 липня курс усіх валют (окрім рубля, курс якого знизився) — зріс.