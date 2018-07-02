Официальный курс гривны установлен на уровне 26,32 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.32 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 июля установлены на таком уровне:
26.327494 грн за доллар;
30.582017 грн за евро;
0.417000 грн за российский рубль;
34.684106 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 июля курс всех валют (кроме рубля, курс которого снизился) — вырос.