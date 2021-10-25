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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 6094 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,29 грн/долар

Київ • УНН

 • 16902 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Станом на 25 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,29 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,29 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.291800 грн за долар;

30.577400 грн за євро;

0.373850 грн за російський рубль;

36.251100 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 24 жовтня курс усіх зазначених валют зріс.

Українські Національні Новини

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