Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,29 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Станом на 25 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,29 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.291800 грн за долар;
30.577400 грн за євро;
0.373850 грн за російський рубль;
36.251100 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 24 жовтня курс усіх зазначених валют зріс.