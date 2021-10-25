Официальный курс гривны установлен на уровне 26,29 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По состоянию на 25 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,29 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.291800 грн за доллар;
30.577400 грн за евро;
0.373850 грн за российский рубль;
36.251100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 октября курс всех указанных валют вырос.