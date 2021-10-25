Официальный курс гривны установлен на уровне 26,29 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.291800 грн за доллар;

30.577400 грн за евро;

0.373850 грн за российский рубль;

36.251100 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 октября курс всех указанных валют вырос.