Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,27 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,27 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 травня, встановлені на такому рівні:
26,276670 грн за долар;
29,466658 грн за євро;
0,468640 грн за російський рубль;
34,054477грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 26 травня, курс усіх валют не змінився.
Як повідомляв УНН, на 25 травня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,34 грн/дол.