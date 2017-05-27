Официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 мая, установленные на таком уровне:
26,276670 грн за доллар;
29,466658 грн за евро;
0,468640 грн за российский рубль;
34,054477грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 мая, курс всех валют не изменился.
Как сообщал УНН, на 25 мая официальный курс гривны был установлен на уровне 26,34 грн / долл.