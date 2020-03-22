Офіційний дозвіл на пересування та прийом пацієнтів в наметах: як живе Італія в умови карантину

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Після того, як Італію повністю закрили на в'їзд та виїзд, а заходи боротьби з коронавіруом посилили, місцеві жителі майже не з'являються на вулиці без особливих причин. Поліція може навіть вимагати модульний лист на переміщення, а якщо його немає - виписати штраф. Продуктів поки вистачає, але масок все менше і менше. Про це кореспонденту УНН розповіли українські лікарі, які зараз живуть і працюють в Італії.

Так, на даний момент у зв'язку з карантином закриті школи, університети, бари, ресторани, магазини, різні агентства з надання послуг. Відкрито тільки продуктові супермаркети і аптеки. Скасовано рейси, що сполучають Італію з іншими країнами.

"Перебуваючи на карантині студенти і школярі продовжують вчитися через інтернет. Навіть захист дипломних робіт здійснюються в режимі онлайн. В супермаркетах дотримується режиму дистанції, запускають обмежену кількість людей, але в цілому проблем немає з продуктами. Все є, єдине, люди роблять великі закупівлі з запасом основних продуктів. Але супермаркети справляються і встигають вчасно поповнювати полиці. Активована доставка продуктів додому всім, кому за 65 років", - розповіла український медик Ліна Травкіна, яка зараз живе в Пізі.

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Вона зазначила, що аптеки працюють в звичайному режимі, але з наявністю масок є проблеми.

"Зараз масковий режим став більш строгий, набагато більше людей можна побачити в масках. З будинку виходимо за потреби: супермаркет, робота (так як деякі структури залишаються відкритими). Для переміщення потрібно мати дозвіл від роботодавця, який пояснює, що у людини робочі мотиви. Автобуси ходять за розкладом, але пасажирів мало 1-2-3 людини", - розповіла Ліна.

Також про ситуацію в Тоскані, зокрема медичної, розповіла медик Ольга Безсонова.
Вона розповіла, що зараз пацієнти з підозрою на коронавірус не відразу потрапляють до лікарні, а спочатку спостерігаються до доби в наметі військового типу, встановленому біля входу в лікарню.

"У намет призводять потенційно заражених -"підозрюваних", тобто хворих у яких температура або кашель, або задишка. У таких наметах працюють люди в захисному одязі, які збирають анамнез, тобто з'ясовують як захворів і що турбує, міряють параметри (сатурація і тиск), і роблять тампон (тест на коронавірус - ред.). Після цього на пацієнта надівається маска і рукавички, пояснюють правила поведінки і запобіжні заходи. Тільки в такому вигляді він вже може пройти до лікарні", - розповіла медик.

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Однак в Італії наполягають на тому, що пацієнтам потрібно залишатися вдома навіть в разі виникнення симптомів: температури або кашлю, так як спочатку про це потрібно повідомити сімейного лікаря.

Через велику кількість хворих і перевіряються, а також для забезпечення безпеки, в лікарнях скасовані майже всі планові операції.

"Планові операції майже всі скасовані, залишилися тільки невідкладні операції. Масок і рукавичок в лікарнях не вистачає, а ті, які залишилися - тримають під контролем, щоб персонал не розтягував по домівках. У той же час, тампони є, експрес тести начебто теж", - поділилася Ольга.

Карантинні заходи безперечно позначилися на житті країни, вулиці порожні, а якщо поліція бачить людей, то цікавиться цілями переміщення.

"Міста між собою ще сполучаються громадським транспортом, але людей майже немає в ньому. Мені доводиться користуватися автобусами і поїздом іноді. Сьогодні до мене підійшла поліція і запитала документи, плюс пояснювальну, чому я не вдома на карантині. Є спеціальний модуль, який потрібно роздрукувати. У мене він був, оскільки я лікар. Вони його забрали і не задавали більше питань. Але звичайним громадянам можуть виписати штраф за недотримання карантину (я чула, що він в кілька сотень євро)", - розповіла лікар.

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Так, люди можуть вийти на вулицю за продуктами, а також на роботу або за сімейними обставинами, таким як похід до лікаря. Найчастіше для всього цього потрібен модуль самосертифікації, де вказуються паспортні дані і причина виходу на вулицю під час карантину. Людина, яка виходить з дому, повинна підписати його, а завіряє даний документ офіцер поліції.

"У лікарів є ще посвідчення лікаря, в принципі, я думаю і його буде достатньо, ніхто не буде ставити зайвих запитань, адже на лікарів карантин поширюється тільки частково - на роботу до останнього, поки не з'явилися симптоми", - повідомляє Ольга.

До ситуації, що склалася медик підходить з холодним розумом і намагається не піддаватися паніці, хоча теж часом відчуває страх.

"Щодо страху, я теж людина, тому іноді ловлю себе на думці, що якось не по собі. Намагаюся припиняти. У страху абсолютно неможливо працювати. Плюс я вважаю, що паніка і тривога негативно впливає на загальну резистентність організму", - вважає лікар.

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