Официальное разрешение на передвижение и прием пациентов в палатках: как живет Италия в условия карантина

Так, на данный момент в связи с карантином закрыты школы, университеты, бары, рестораны, магазины, различные агентства по оказанию услуг. Открыты только продуктовые супермаркеты и аптеки. Отменены рейсы, сообщающие Италию с другими странами.

“Находясь на карантине студенты и школьники продолжают учиться через интернет. Даже защиты дипломных работ осуществляются в режиме онлайн. В супермаркетах соблюдается режим дистанции, запускают ограниченное количество людей, но в целом проблем нет с продуктами. Все есть, единственное, люди делают большие закупки с запасом основных продуктов. Но супермаркеты справляются и успевают вовремя пополнять полки. Активирована доставка продуктов на дом всем, кому за 65 лет”, — рассказала украинский медик Лина Травкина, которая сейчас живет в Пизе.

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Она отметила, что аптеки работают в обычном режиме, но с наличием масок есть проблемы.

“Сейчас масочный режим стал более строгий, гораздо больше людей можно увидеть в масках. Из дома выходим по надобности: супермаркет, работа (так как некоторые структуры остаются открытыми). Для перемещения нужно иметь разрешение от работодателя, которое объясняет, что у человека рабочие мотивы. Автобусы ходят по расписанию, но пассажиров мало 1-2-3 человека”, — рассказала Лина.

Также о ситуации в Тоскане, в частности медицинской, рассказала медик Ольга Бессонова.

Она рассказала, что сейчас пациенты с подозрением на коронавирус не сразу попадают в больницу, а сначала наблюдаются до суток в палатке военного типа, установленной у входа в больницу.

“В палатку приводят потенциально зараженных — „подозреваемых“, то есть больных у которых температура или кашель, или одышка. В таких палатках работают люди в защитной одежде, которые собирают анамнез, то есть выясняют как заболел и что беспокоит, меряют параметры (сатурация и давление), и делают тампон (тест на коронавирус — ред.). После этого на пациента надевается маска и перчатки, объясняют правила поведения и меры предосторожности. Только в таком виде он уже может пройти в больницу”, — рассказала медик.

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Однако в Италии настаивают на том, что пациентам нужно оставаться дома даже в случае возникновения симптомов: температуры или кашля, так как сначала об этом нужно сообщить семейному врачу.

Из-за большого числа заболевших и проверяемых, а также для обеспечения безопасности, в больницах отменены почти все плановые операции.

“Плановые операции почти все отменены, остались только неотложные операции. Масок и перчаток в больницах не хватает, а те, которые остались — держат под контролем, чтобы персонал не растаскивал по домам. В то же время, тампоны есть, экспресс тесты вроде бы тоже”, — поделилась Ольга.

Карантинные меры бесспорно отразились на жизни страны, улицы пустые, а если полиция видит людей, то интересуется целями перемещения.

“Города между собой еще сообщены общественным транспортом, но людей почти нет в нем. Мне приходится пользоваться автобусами и поездом иногда. Сегодня ко мне подошла полиция и спросила документы, плюс объяснительную, почему я не дома на карантине. Есть специальный модуль, который нужно распечатать. У меня он был, поскольку я врач. Они его забрали и не задавали больше вопросов. Но обычным гражданам могут выписать штраф за несоблюдение карантина (я слышала, что он в несколько сотен евро)”, — рассказала врач.

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Так, люди могут выйти на улицу за продуктами, а также на работу или по семейным обстоятельствам, таким как поход к врачу. Зачастую для всего этого нужен модуль самосертификации, где указываются паспортные данные и причина выхода на улицу во время карантина. Человек, который выходит из дома, должен подписать его, а заверяет данный документ офицер полиции.

“У врачей есть еще удостоверение врача, в принципе, я думаю и его будет достаточно, никто не будет задавать лишних вопросов, ведь на врачей карантин распространяется только частично — на работу до последнего, пока не появились симптомы”, — сообщает Ольга.

К сложившейся ситуации медик подходит с холодным умом и старается не поддаваться панике, хотя тоже порой испытывает страх.

“Насчет страха, я тоже человек, поэтому иногда ловлю себя на мысли, что как-то не по себе. Стараюсь пресекать. В страхе совершенно невозможно работать. Плюс я считаю, что паника и тревога негативно влияет на общую резистентность организма”, — считает врач.