Офіс генпрокурора співпрацюватиме з Американською асоціацією юристів

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Андрій Костін подякував за внесок Асоціації у забезпечення дотримання прав людини та розвиток правової системи України, зокрема, через Програму ABA з верховенства права.

Обговорили головні виклики воєнного часу, спільні зусилля у сфері забезпечення відповідальності та ініціативи, спрямовані на підтримку та компенсацію шкоди постраждалим від злочинів рф.

За словами Костіна, співпраця з ABA сприятиме зміцненню української системи правової допомоги та забезпеченню ефективної роботи із потерпілими та свідками воєнних злочинів.

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«Сподіваємося на продовження нашої комунікації та подальше співробітництво», - заявив Генпрокурор.

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