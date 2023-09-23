Офіс генпрокурора співпрацюватиме з Американською асоціацією юристів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Генеральний прокурор Андрій Костін, перебуваючи з офіційним візитом у США, у Вашингтоні провів зустріч із Біллом Беєм, обраним президентом Американської асоціації юристів (ABA). Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
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Андрій Костін подякував за внесок Асоціації у забезпечення дотримання прав людини та розвиток правової системи України, зокрема, через Програму ABA з верховенства права.
Обговорили головні виклики воєнного часу, спільні зусилля у сфері забезпечення відповідальності та ініціативи, спрямовані на підтримку та компенсацію шкоди постраждалим від злочинів рф.
За словами Костіна, співпраця з ABA сприятиме зміцненню української системи правової допомоги та забезпеченню ефективної роботи із потерпілими та свідками воєнних злочинів.
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«Сподіваємося на продовження нашої комунікації та подальше співробітництво», - заявив Генпрокурор.
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