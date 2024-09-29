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Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею тимчасово припиняє роботу

Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею тимчасово припиняє роботу

Київ • УНН

 • 34016 перегляди

Пункт пропуску на кордоні з Польщею "Нижанковичі-Мальховіце" призупинить роботу з 30 вересня 2024 року. Планується завершити будівництво постійної інфраструктури для пропуску через кордон.

З 30 вересня тимчасово призупиняє роботу пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" на кордоні з Польщею, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

"Увага, пункт перетину на кордоні з Польщею "Нижанковичі-Мальховіце" тимчасово припиняє роботу. За інформацією від польської сторони, здійснення прикордонно-митного оформлення припиняється з 00 годин 00 хвилин 30 вересня 2024 року. За попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" планують завершити цьогоріч", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ просять врахувати дану інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Слід зауважити, що цей пункт пропуску почав роботу у лютому 2023 року і працював з тимчасовою інфраструктурою для пропуску порожніх вантажівок. Наразі розпочнуться роботи з облаштування постійної інфраструктури пункту пропуску.  Очікується, що на пункту пропуску буде облаштовано смугу для руху легкових транспортних засобів вагою до 3,5 тонн.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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