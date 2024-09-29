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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Один из пунктов пропуска на границе с Польшей временно прекращает работу

Один из пунктов пропуска на границе с Польшей временно прекращает работу

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 16:14  •  3620 просмотра

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Пункт пропуска на границе с Польшей «Нижанковичи-Мальховице» приостановит работу с 30 сентября 2024 года. Планируется завершить строительство постоянной инфраструктуры для пропуска через границу.

С 30 сентября временно приостанавливает работу пункт пропуска «Нижанковичи-Мальховице» на границе с Польшей, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.

«Внимание, пункт пересечения на границе с Польшей «Нижанковичи-Мальховице» временно прекращает работу. По информации от польской стороны, осуществление погранично-таможенного оформления прекращается с 00 часов 00 минут 30 сентября 2024 года. По предварительной информации, строительство будущего пункта пропуска «Нижанковичи-Мальховице» планируют завершить в этом году», - говорится в сообщении.

В ГПСУ просят учесть данную информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Следует заметить, что этот пункт пропуска начал работу в феврале 2023 года и работал с временной инфраструктурой для пропуска пустых грузовиков. Сейчас начнутся работы по обустройству постоянной инфраструктуры пункта пропуска.  Ожидается, что на пункте пропуска будет обустроена полоса для движения легковых транспортных средств весом до 3,5 тонн.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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