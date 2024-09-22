Один хлопчик та дві дівчинки – у Броварах привітали немовлят, які народилися на День міста

Міській голова Броварів Ігор Сапожко відвідав у пологовому будинку двох дівчат та одного хлопчика, які народилися на День мста, та вручив їхнім батькам подарунки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Ігоря Сапожка.

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"Вже багато років поспіль на День міста ми вітаємо новонароджених малюків у нашому пологовому будинку. Приємно бачити посмішки щасливих батьків, адже це значить, що українська нація має продовження, що наша громада і наша держава має віру та надію на мирне та щасливе майбутнє. Ростіть здоровими та успішними під мирним небом України!", - написав міський голова Броварів.

Як повідомили у пологовому будинку, дівчатка народилися вагою 2,7 та 3,4 кілограми, хлопчик – 3,4 кілограми.

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