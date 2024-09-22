Один мальчик и две девочки - в Броварах поздравили младенцев, которые родились на День города
Киев • УНН
Мэр Броваров Игорь Сапожко посетил роддом и поздравил родителей трех младенцев, рожденных в День города. Он вручил подарки семьям двух девочек и мальчика, выразив надежду на мирное будущее.
Городской голова Броваров Игорь Сапожко посетил в роддоме двух девочек и одного мальчика, которые родились в День города, и вручил их родителям подарки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Игоря Сапожко.
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"Уже много лет подряд на День города мы поздравляем новорожденных малышей в нашем роддоме. Приятно видеть улыбки счастливых родителей, ведь это значит, что украинская нация имеет продолжение, что наша община и наше государство имеет веру и надежду на мирное и счастливое будущее. Растите здоровыми и успешными под мирным небом Украины!", - написал городской голова Броваров.
Как сообщили в роддоме, девочки родились весом 2,7 и 3,4 килограмма, мальчик - 3,4 килограмма.
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