"Одному видалили око, у другого поранені руки і нога": Мрочко повідомив про стан постраждалих у Херсоні комунальників

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«Стан двох працівників КП "Парки Херсона", які у п'ятницю, 29 вересня, потрапили під ворожий обстріл, залишається середньої тяжкості. Наразі вони у лікарні. Одному з чоловіків видалили око, у другого поранені обидві руки і нога» , - написав Мрочко у Telegram.

Нагадаємо

Російські війська зранку 29 вересня відкрили вогонь по середмістю Херсона. У результаті було поранено двох працівників КП «Парки Херсону», які прибирали територію.