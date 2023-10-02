"Одному удалили глаз, у второго ранены руки и нога": Мрочко сообщил о состоянии пострадавших в Херсоне коммунальщиков

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Двое работников КП "Парки Херсона", которые в пятницу, 29 сентября, попали под вражеский обстрел, остаются в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Цитата

«Состояние двух работников КП "Парки Херсона", которые в пятницу, 29 сентября, попали под вражеский обстрел, остается средней тяжести. Сейчас они в больнице. Одному из мужчин удалили глаз, у второго ранены обе руки и нога» , - написал Мрочко в Telegram.

Напомним

Российские войска утром 29 сентября открыли огонь по центру Херсона. В результате были ранены двое работников КП «Парки Херсона», которые убирали территорию.

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