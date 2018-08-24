Один з українських антисептиків відправили на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування антисептику "Біосепт" українського виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
"Тимчасово заборонити реалізацію та застосування лікарського засобу "Біосепт", розчин для зовнішнього застосування 96%, по 100 мл у флаконах, серії 051217, українського виробництва у зв’язку з невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації реєстраційному посвідченню", - сказано у документі.
Додамо, що даний препарат використовується для дезінфекція шкіри рук. При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцеву подразнювальну дію.
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Усі аптеки мають помістити даний препарат у карантин до наступного розпорядження.
Як повідомляв УНН, в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "ТРОМБО ААС" через невідповідність медичних зразків українському законодавству.
В Україні заборонили "Фенобарбітал” порошок серії РВТ/1718058 індійського виробництва, через невідповідність показника "Розчинність".