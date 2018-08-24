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Один из украинских антисептиков отправили на карантин

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине временно запретили реализацию и применение антисептика "Биосепт" украинского производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Один из украинских антисептиков отправили на карантин

"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Биосепт", раствор для наружного применения 96%, по 100 мл, серии 051217, украинского производства в связи с несоответствием требованиям аналитической нормативной документации регистрационного удостоверения", - говорится в документе.

Добавим, что данный препарат используется для дезинфекции кожи рук. При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местное раздражающее действие.

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Все аптеки должны поместить данный препарат в карантин до следующего распоряжения.

Как сообщал УНН, в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ТРОМБО ААС" из-за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству.

В Украине запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".

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