Один із регіонів Росії Ізраїль вніс до списку терористичних загроз для своїх громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Рада безпеки Ізраїлю включила Чечню до списку терористичних загроз для своїх громадян. Чеченська республіка вказана як регіон з “дуже високою реальною загрозою”, пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.
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Ізраїльське антитерористичне бюро рекомендувало громадянам країни уникати відвідування регіону і прикордонної зони між Чечнею та Грузією з обох сторін.
У відповідь керівник Чечні Рамзан Кадиров припустив, що Рада безпеки Ізраїлю складає список країн із терористичною загрозою “під чиюсь дудку”. Він закликав ізраїльську владу не лякати своїх громадян “неіснуючими чеченськими терористами”.
За його твердженням, громадяни Ізраїлю активно приїжджають до Чечні на відпочинок, а також займаються в регіоні бізнесом.
Нагадаємо
Євросоюз закликав російську владу провести розслідування опубліковане в матеріалі “Нової газети” про позасудові страти в Чеченській республіці.