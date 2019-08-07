Один із лідерів "Зорі" пропустить матч Ліги Європи із "ЦСКА"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Луганська “Зоря” вирушила до болгарської Софії, де вже сьогодні проведе перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти “ЦСКА” із Софії, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Вашій увазі список гравців, які вирушили в Софію:

Микита Шевченко, Нікола Васіль, Дмитро Іванісеня, Ігор Чайковський, Леван Арвеладзе, Джоель Абу Ханна, Микита Каменюка, Філіп Будковський, Єгор Шалфеєв, Богдан Ледньов, Максим Луньов, Владислав Кабаєв, Богдан Михайличенко, Владислав Кочергін, Євген Чеберко, Олександр Тимчик, Назарій Русин, Владлен Юрченко, Віталій Вернидуб, Дмитро Хомченовський.

Примітно, що у складі не опинилося півзахисника Артема Громова, який в попередньому раунді відбору забив одразу три голи в двох матчах із “Будучностю”. Натомість в ростер потрапив орендований форвард київського “Динамо” Назарій Русин.

Додамо, сьогоднішня гра стартуватиме о 20:30.

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